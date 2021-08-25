Росстат сообщил об увеличении миграции россиян в южные и центральные районы страны

Внутренняя миграция россиян несколько снизилась за время пандемии, но люди все равно продолжают переезжать. Чаще всего едут с севера на юг и с востока на запад, считают эксперты.

В 2020 году россияне чаще переезжали в Севастополь, Адыгею, Краснодарский край и Крым, а также в центральный регион, ближе к столице. Также в топе наиболее привлекательных для внутренних мигрантов регионов Тюменская область.



Такая миграция — обычное дело. Люди всегда старались уезжать из-за плохого климата и отсутствия работы, считают демографы. По мнению специалистов, чаще всего переезжают люди трудоспособного возраста, большинство из них — женщины, сообщает РБК.