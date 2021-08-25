Сотрудники ФСБ задержали свыше 30 террористов в четырех регионах страны

Силовики Федеральной службы безопасности задержали в четырех регионах России 31 члена террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России).

Как сообщили в ЦОС ФСБ, спецоперации по поимке террористов проводились в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, а также в селе Прокудское Новосибирской области. Преступники занимались вербовкой новых членов организации "Катиба Таухид валь-Джихад" и направляли их в Сирию.

Во время задержания у террористов были обнаружены и изъяты: запрещенная религиозная литература, видео пропагандистского характера, а также телефоны и банковские карты. В данный момент в отношении всех злоумышленников возбуждены уголовные дела.