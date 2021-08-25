Зеленский "забыл" о Януковиче в День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул бывшего лидера Виктора Януковича в своей речи ко Дню независимости страны.

Во время выступления Зеленский отметил, что Украине за 30 лет удалось восстановить независимость. Политик рассказал о выдающихся деятелях культуры и указал на достижения экс-президентов государства.

"Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего", — сказал Владимир Зеленский, добавив что Донетчина подарила стране актеров и спортсменов.

При этом украинский лидер намеренно "забыл" о Януковиче, который является уроженцем Донецкой области. Гости праздника посмеялись над словами Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины пустил слезу на представлении по случаю Дня независимости. Его тронул момент, когда девочка с цветами побежала навстречу военным, передавал телеканал "360".