Брифинг спортивного журналиста Константина Осипова пройдет в пресс-центре "Патриота"

Спортивный журналист Константин Осипов в рамках брифинга в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" обсудит целесообразность отказа российских ФК от лимита на легионеров.

РФС (Российский футбольный союз) разослал футбольным клубам письма, в которых был высказан ряд идей и нововведений. В частности, представители организации предложили отменить лимит на легионеров. Эту информацию также подтвердил президент союза Александр Дюков. Он подчеркнул, что РФС планирует отказаться от лимита в ближайшем будущем.

Спортивный журналист Константин Осипов обсудит с журналистами, действительно ли стоит принимать столь серьезное решение и позволять богатым ФК приобретать футболистов без каких-либо ограничений. Брифинг будет проведен в пресс-центре "Патриота" 25 августа в 11:00 по московскому времени. Посмотреть пресс-конференцию в прямом эфире можно будет в официальном паблике Медиагруппы во "ВКонтакте".