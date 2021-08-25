Число пенсионеров в России назвали аудиторы Счетной палаты

Всего в России по состоянию на 1 апреля текущего года число пенсионеров составило 42,6 млн человек, сообщается в аналитической записке Счетной палаты.

Получателями страховых пенсий являются 38,7 млн пожилых россиян. Из их числа выплата по старости начисляется 35,4 млн человек. Число работающих пожилых граждан составляет 8,6 млн. С начала текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о выплате россиянам пенсионного возраста единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Ожидается, что средства будут начислены вместе с пенсией.