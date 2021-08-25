Самолет с российским социологом Шугалеем прибыл в Афганистан

Российский социолог Максим Шугалей прилетел на самолете в Афганистан для изучения обстановки в государстве. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) рассказал о своем намерении посетить южноазиатскую страну на прошлой неделе. В настоящий момент он уже прибыл в аэропорт Кабула для того, чтобы оценить обстановку в неспокойное для Афганистана время, передает Федеральное агентство новостей.

"Хочу своими глазами увидеть, что творится в стране, провести социологическое исследование и поговорить с жителями", — заявил Шугалей.

Российский социолог отметил, что его интересует мнение людей о том, почему террористическая организация "Талибан" (запрещена в РФ) так быстро захватила власть. Особое внимание он и группа исследователей уделят взглядам населения на будущее государства.

Ситуация в республике усложнилась на фоне вывода американского военного контингента с территории Афганистана. Решение принял нынешний президент США Джо Байден.