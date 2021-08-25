Гендиректор Wildberries Бакальчук возглавила список богатейших россиянок

Журнал Forbes составил список богатейших женщин России. Согласно подсчетам издания, первую строчку рейтинга заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

Состояние генерального директора интернет-магазина выросло на 1200% за год и составило 13 миллиардов долларов. Татьяна Бакальчук сместила с первой строчки рейтинга Forbes вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Издание оценило доходы основательницы "Интеко" в 1,3 миллиарда долларов.

Третью строчку рейтинга занимает совладелица группы "Черкизово" Лидия Михайлова с семьей. Их состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. В пятерке лидеров оказались дочь совладельца "Лукойла" Екатерина Федун и новичок в списке Валентина Шнайдер с семьей (сеть магазинов "Светофор"). Их доходы оцениваются в 900 миллионов и 650 миллионов долларов.