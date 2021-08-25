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Гендиректор Wildberries Бакальчук возглавила список богатейших россиянок

Гендиректор Wildberries Бакальчук возглавила список богатейших россиянок

Журнал Forbes составил список богатейших женщин России. Согласно подсчетам издания, первую строчку рейтинга заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

Состояние генерального директора интернет-магазина выросло на 1200% за год и составило 13 миллиардов долларов. Татьяна Бакальчук сместила с первой строчки рейтинга Forbes вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Издание оценило доходы основательницы "Интеко" в 1,3 миллиарда долларов.

Третью строчку рейтинга занимает совладелица группы "Черкизово" Лидия Михайлова с семьей. Их состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. В пятерке лидеров оказались дочь совладельца "Лукойла" Екатерина Федун и новичок в списке Валентина Шнайдер с семьей (сеть магазинов "Светофор"). Их доходы оцениваются в 900 миллионов и 650 миллионов долларов.