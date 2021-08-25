ФСБ рассекретила архивные документы о планах Японии относительно оккупации СССР

Милитаристская Япония в годы Второй мировой войны намеревалась вторгнуться в Советский Союз и оккупировать Сибирь и Дальний Восток. Об этом свидетельствуют архивные данные ФСБ.

Рассекреченная информация в частности гласит, что руководство и командование Японии были настолько готовы к действию, что даже выработали план по управлению захваченными землями. Японский Генштаб прорабатывал возможности захвата и установления оккупационного режима, сказано в тексте приговора военного трибунала в Токио.

Начать действия планировалось в июле-сентябре 1941 года. Территорию Советского Союза фактически планировалось поделить между странами Оси.