Новый способ снизить распространение COVID-19 в помещениях нашли в России

Ученые ЮУрГУ выявили способ снизить распространение COVID-19 в закрытых пространствах. Результаты опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials.

Соблюдение дистанции в помещениях не всегда защитит человека от респираторных вирусов. По мнению челябинских специалистов, эффективным способом снизить распространение инфекций, включая COVID-19, является правильное расположение перегородок.

Исследование провели с помощью метода вычислительной гидродинамики. Эксперимент позволил изучить движение капель в воздухе и определить эффективное расположение перегородок. По словам ученого Афрасяба Хана, полученные данные помогут сохранить привычный ритм работы и избежать карантинных мер, пишет РИА Новости.