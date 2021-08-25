Кардиолог Кореневич рассказала о неочевидных признаках инфаркта

Инфаркт не всегда сопровождается болью в груди. Порой на опасное состояние указывают признаки, на которые многие пациенты не обращают внимания.

Люди привыкли, что инфаркт развивается на фоне боли в груди, поэтому обычные неприятные ощущения либо опускаются, либо связываются с другими патологиями. Об этом врач рассказала на своем YouTube-канале.

"Более 50% людей, которые попадают в больницу с инфарктом, вовремя не обращают внимание на неприятные ощущения в грудной клетке. Не боль, а именно неприятные ощущения. <...> Мне давит, жмет, у меня жар в груди, говорят они", — пояснила врач.

Однако тревожным признаком может быть еще и тяжесть в руках. Если такие ощущения длятся более десяти минут, то необходимо вызывать врача. Обычно подобные состояния возникают во время физических нагрузок, поэтому в покое человек может ничего не ощущать.