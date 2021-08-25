Минобороны России сообщило об эвакуации соотечественников из Афганистана

Министр обороны Сергей Шойгу организовал вывоз из захваченного террористами Афганистана 500 граждан России, государств-членов ОДКБ и Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Эвакуацию проводят по распоряжению президента России Владимира Путина. В операции участвуют четыре самолета военно-транспортной авиации.

"25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", — говорится в сообщении.

США недавно вывели из Афганистана свои войска, что привело к захвату страны радикалами движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Иностранные государства проводят эвакуацию своих граждан. Террористы объявили о запрете производить вывоз людей после 31 августа.