Правоохранители раскрыли детали поисков пропавших под Хабаровском туристов

Четыре человека, включая ребенка, пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае. В ГУ МВД по региону рассказали подробности поисковой операции.

Туристы сплавлялись на байдарках по реке Горин Солнечного района. В установленный срок, 22 августа, люди не вышли на связь. Жительница Комсомольска-на-Амуре обратилась в полицию с заявлением о пропаже супруга и ребенка, пишет РИА Новости.

Среди пропавших оказались мужчина 1972 года рождения, 12-летний ребенок, пожилая пара 1946 и 1955 годов рождения. Правоохранители обратились в МЧС за помощью. Спасатели предоставили спецтехнику и работников со снаряжениями. Поисковые работы продолжаются.

Согласно сообщению заявительницы, туристы сплавлялись на байдарках в 200 км от поселка Горный. Следов людей пока не нашли. По данным регионального МВД, у пропавших не было с собой спутникового телефона.