Путин: Россия впервые в своей истории может решить жилищную проблему

Современная Россия впервые в истории имеет возможность решить жилищный вопрос. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Он встретился с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко и объявил ему о своих соображениях на этот счет. Президент признал, что существует много нерешенных задач, но у страны есть ресурсы, чтобы их реализовать, передает РИА Новости.

"У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом", — отметил Путин.

Правительству России и компании "Дом.рф" предстоит проработать множество направлений. Президент высоко оценил работу организации, подведомственной Виталию Мутко.