Американская разведка отчиталась перед Байденом о происхождении COVID-19

Специалисты разведывательных служб Соединенных Штатов подготовили и передали президенту страны Джо Байдену доклад, который посвящен причинам возникновения коронавирусной инфекции.

Американской разведке не удалось выявить первопричину и прийти к общему знаменателю в вопросе происхождения инфекции. Об этом пишет издание The Washington Post.

Разведчики подготовят открытую вариацию доклада, которая будет доступна широким массам. Однако источники WP утверждают, что окончательный вывод сотрудники специальных служб США так и не сформулировали, несмотря на долгу и кропотливую работу с информацией.