Четыре туриста пропали во время сплава на байдарках под Хабаровском

Группа туристов из четырех человек, включая несовершеннолетнюю девочку, не вышли на связь после сплава на байдарках. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Сообщение от прокуратуры поступило 25 августа. Сейчас спасатели ведут поиск пропавших туристов, которые сплавлялись на байдарках по реке Горин Солнечного района Хабаровского края.

"Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин... незарегистрированная группа из четырех человек... не вышла на связь в установленный срок", — говорится в сообщении региональной прокупатуры.

Группа байдарочников, в составе которой была 12-летняя девочка, должна была выйти на связь 22 августа текущего года. Ведомство проводит проверку, по результатам которой примут меры реагирования.