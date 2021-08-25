Профессор Чеглов дал советы по выбору товаров в магазинах

Принципы раскладки товара на магазинных полках диктуют менеджеры. Именно они определяют, где какой товар выгоднее разместить.

Расположение продуктов питания может зависеть от срока годности. Те товары, что посвежее, обычно ставят подальше, отметил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Такая практика "безобидна", если срок годности не истек, а упаковка продукта не нарушена, передает "Прайм".

Специалист порекомендовал обходить полки с расфасованными "нарезками" колбас и сыров, так как на них могут скрывать просроченные продукты. Дешевые товары обычно размещают внизу, но их можно встретить и где-то повыше. Быстрее всего пустеют полки на уровне глаз покупателей, о чем хорошо знают менеджеры.

Чеглов также посоветовал настороженно относиться к акциям. Желтые ценники на самом деле могут мало чем отличаться от обычных. Эффект скидки создают за счет увеличения стоимость за несколько дней до распродажи.