Минздрав Гватемалы сообщил о прибытии очередной партии "Спутника V"

Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Гватемалу. Об этом сообщили в минздраве страны.

О поставках вакцины Российский фонд прямых инвестиций договорился с властями Гватемалы в конце июля нынешнего года. До 1 января страна должна получить половину от изначального объема заказа. О прибытии очередной партии препарата из России минздрав объявил на своей странице в социальной сети Twitter.

"Партия вакцины "Спутник V", прибывшая в страну, направлена в Национальный центр биологических препаратов, где будет храниться при температуре от –18 до –20 градусов", — отмечено в сообщении.

Применение российской вакцины "Спутник V" в настоящее время одобрено в 69 странах. Эффективность препарата составляет 97,6%.