Непризнание Крыма территорией РФ со стороны украинских парламентариев не отменяет самого факта воссоединения полуострова с Россией, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Парламентарий оценил слова главы Верховной рады Дмитрия Разумкова, который не признает власть России на полуострове. Бальбек заметил, что РФ не нужна легализация со стороны Киева.

"Мы не та нация, которая нуждается в признании украинского парламента, который, кстати, немало сделал подлостей для крымчан. Верховная рада не признает российскую историю, культуру — и что?", — заявил депутат.

Непризнание очевидного факта демонстрирует, что Украина потеряла Крым безвозвратно. Такая же судьба, по словам Бальбека, может ожидать и республики Донбасса. Этот процесс никак не изменить, несмотря на противостояние украинской стороны.