Страны Балтии ждет безрадостное и достаточно мрачное будущее, возможно, события там разыграются по афганскому сценарию, так как Соединенные Штаты Америки вскоре побегут сначала из Восточной Европа, а потом и из Западной.

Такой прогноз в беседе с информагентством Nation News озвучил известный российский политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого, мрачное будущее Прибалтику и страны Восточной Европы ждет именно из-за того, что они сильно зависят от внешних источников финансирования.

Литва, Латвия и Эстония, а также их ближайшие европейские соседи, по словам Хазина, практически полностью зависят от финансирования из Евросоюза и США, и если это финансирование по какой-то причине будет остановлено, эти страны неизбежно переживут внутренний крах.

«В тех странах, в которых нет своих финансовых источников, будут очень большие проблемы. А все страны Прибалтики сейчас как раз существуют за счет дотаций», - уверен эксперт.

В случае лишения дотаций экономический коллапс в этих странах произойдет внезапно и события начнут развиваться очень быстро, так что власть в короткое время может оказаться в руках преступных группировок, как это и произошло в Афганистане.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Соединенные Штаты Америки, добавил Хазин, рано или поздно захотят уйти из Европы, так как они перестают получать выгоду от спонсирования европейских стран. И тогда ситуация в Европе может начать развиваться так же, как в Афганистане, ведь без помощи американцев Литва, Латвия и Эстония едва ли смогут самостоятельно продолжать существовать в том виде, в котором они существуют сейчас.

«США скоро будут убегать из Восточной Европы, а потом и из Западной», — подчеркнул Михаил Хазин.

Напомним, в начале лета 2021 года власти США объявили о выходе американского военного контингента из Афганистана, который планировалось завершить к 11 сентября. Однако уже 15 августа запрещенная в РФ радикальная группировка «Талибан»1* объявила о полном контроле над территорией страны и над афганской столицей – Кабулом. Вашингтону пришлось экстренно эвакуировать оттуда своих дипломатов прямо с крыши американского посольства, после чего многие международные эксперты назвали произошедшее позорным бегством, которое сильно повредит репутации США в мире.

* — «Талибан» — радикальная организация, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации