Эксперт рассказал о судьбе азиатского газопровода из Туркмении через Афганистан

Будущее недостроенного пока газопровода TAPI, который свяжет Туркмению с Афганистаном, Пакистаном и Индией, будет зависеть о того, смогут ли туркмены договорится с талибами* (представителями запрещенной в РФ радикальной организации).

Такое мнение в комментарии изданию «Украина.ру» высказал обозреватель информагентства «Фергана» Александр Рыбин, по словам которого, пока у туркменского газопровода нет никаких перспектив.

В последние недели ситуация в Афганистане, где власти захватила запрещенная в России радикальная группировка «Талибан»1*, серьезно осложнилась. С 15 августа талибы* контролируют не только столицу страны – Кабул, но и все пограничные переходы на границах страны.

«Все зависит от того, договорятся ли туркмены с талибами. Пока перспектив никаких. Участки разведаны, но стройка не ведется. В афганских провинциях пролегает небольшой, но самый проблемный участок трубопровода», — объяснил собеседник издания.

А то, окажется ли туркменское руководство в состоянии договорится с талибами*, зависит от того, смогут ли талибы* выстроить иерархию своей власти, так как они, похоже, не имеют четкого плана действий в этом направлении, так как сами не ждали, что власть так окажется у них в руках, добавил Рыбин.

Global Look Press / Str

Тем более, подчеркнул эксперт, что после взятия талибами* под свой контроль всей территории Афганистана начали поступать сообщения о мести пуштунов по отношению к другим народам, а это не государственный подход. Если новые власти хотят создать в этой «многонациональной каше» новое государство, им нужно вести себя иначе, а не так, как они действуют сейчас, заключил Александр Рыбин.

* — «Талибан», талибы – радикальное движение, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда, и его последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации