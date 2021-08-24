Кучма призвал отказаться от идеи превращения Украины в анти-Россию

Идея превращения страны в анти-Россию опасна для Украины. В этом убежден бывший украинский президент Леонид Кучма.

Политик напомнил о словах российского лидера Владимира Путина про превращение Украины в анти-Россию, способную стать угрозой для граждан РФ. Относиться к этому заявлению как к комплименту, по словам Кучмы, украинцы не должны.

"Я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе", — признался экс-президент в колонке для издания "Левый берег".

Кучма считает, что Украина не должна пытаться стать чьим-то отражением. Стране следует оставаться собой — самостоятельной и независимой.