Байден раскрыл лидерам G7 планы США по завершению эвакуации из Афганистана

Американская миссия в Афганистане завершится "по мере достижения ее целей". Об этом президент США Джо Байден сообщил лидерам G7.

Соблюдение крайнего срока эвакуации из Кабула, по словам главы Белого дома, зависит не только от Вашингтона. Необходима координация с "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в России), добавил Байден.

Не в интересах Соединенных Штатов задерживаться в Афганистан. Каждый лишний день пребывания здесь, как отметил американский лидер, увеличивает угрозу со стороны талибов.