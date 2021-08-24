Задержание американца в футболке с надписью “Russia” обсудили в эфире "Время покажет"

Американец в Одессе вышел на улицу в футболке с надписью "Russia" и был задержан. Гости в студии "Время покажет" обсудили инцидент.

Германия во второй раз привела фашистов к власти, заявил в эфире программы "Время Покажет" директор института проблем глобализации Михаил Делягин.

Накануне в Одессе был задержан 26-летний американец, который гулял по улице в футболке с российским триколором и надписью "Russia". В полиции заявили, что он "вел себя вызывающе". В эфире Первого канала гости студии обсудили инцидент и попытались ответить на вопрос, какова истинная причина задержания гражданина США.

Писатель, публицист Николай Стариков обратил внимание на то, что стражи порядка задержали молодого человека только потом, когда он стал оказывать сопротивление.

"Он сначала вышел в футболке с надписью "Россия". Может это кому-то не нравится? Это название нашего государства. Его именно за это и задержали, а дальше уже подали как за неповиновение полиции. Все же слова, что он считает режим нацистским, а я с ним в этом абсолютно солидарен, он сказал после того, как его задержали. Он не стоял и не вел там митинг или агитацию", — отметил публицист.

Директор института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что все либералы всегда выступают за фашизм и против всего русского. Он напомнил про Вторую мировую войну и отношение нацистов к евреям, отметив, что подобный инцидент в те времена закончился бы точно так же или даже жестче.

"Либерализм сегодня это продолжение фашизма. Германия второй раз привела фашистов к власти", — подчеркнул Делягин.

Кинорежиссер, продюсер Феликс Шультесс согласился с коллегами, заметив, что мужчина ничего не нарушал с точки зрения закона, но при этом американец находился на территории Украины, где российский флаг "возбуждает чувства многих людей".

Дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Родион Мирошник напомнил, что на Украине запрещена свастика по закону, однако задержаний с запрещенными символами не происходит.

"Хоть одного фашиста избили? Хоть одного фашиста упаковали в участок? Покажите мне", — заявил Мирошник.

Сейчас по Крещатику идут люди, у которых на плечах и на груди нарисована свастика, добавил он.