Украина была сильной страной во время существования СССР. Однако сейчас она пришла в упадок. Государство становится аграрным, заявил основатель музея Новороссии Герман Владимиров.

На пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" общественник назвал происходящие на Украине события фарсом. Страна деградирует, и это будет продолжаться, привели слова эксперта на сайте Федерального агентства новостей. У Украины есть лишь одно спасение. И это Россия, уверен Владимиров.

"Прекрасное будущее было бы только у Украины с Россией, потому что мы соседи по жизни, мы один народ, экономическими, культурными связями мы связаны", — добавил общественник.

Официальный Киев стремится к отчуждению от российской стороны. Но такого исхода не будет, считает Герман Владимиров.

Ранее стало известно об учреждении Дня украинской государственности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщили журналисты телеканала "360".