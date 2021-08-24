Три человека стали жертвами ДТП под Саратовом

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Советском районе Саратовской области. Погибли трое. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Смертельная авария произошла в Советском районе Саратовской области. Две машины столкнулись на 348-м километре дороги Тамбов — Пенза — Саратов — Ершов — Озинки.

В результате столкновения иномарка Renault вылетела на обочину и упала в кювет. Жертвами ДТП стали три человека. Водитель и две пассажирки получили травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники дорожной полиции работают на месте происшествия. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.