В Петербурге депутат Госдумы на BMW "перепрыгнул" закрытый мост за мгновение до развода

Депутат Госдумы на иномарке "перепрыгнул" Благовещенский мост в Петербурге за несколько секунд до разведения. На стороне Васильевского острова нарушитель был задержан.

Момент происшествия попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что части моста уже начали раздвигаться, когда по нему на большой скорости по встречной полосе буквально пролетел легковой автомобиль. Уехать далеко правонарушителю не удалось. На противоположной стороне моста его остановили полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в салоне BMW депутата Государственной думы Михаила Романова. Сам парламентарий позже заявил, что в момент инцидента спал, а ответственность за содеянное понесет его водитель.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции Петербурга. Нарушителю грозит лишение водительских прав.