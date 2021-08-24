Молодой житель США погиб в тюрьме от безразличия персонала

В тюрьме города Атланта скончался 18-летний американец Тайрик Тукс. Его родственники обратились в суд с иском против работников исправительного учреждения.

Заключенный скончался в своей камере, выяснили активисты российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР). Почти за две недели до гибели юноша жаловался на ухудшение самочувствие, неоправданно высокое сердцебиение. Тукса мучала сильная боль, сообщал ФАН.

Ассистент медработника после осмотра пришел к выводу, что осужденный страдает от последствий изжоги. Помощь Туксу ограничилась обезболивающим и пакетом со льдом. Затем мужчине давали препараты, которые нейтрализуют кислоты в желудке. Через несколько дней персонал отменил прием лекарства. Вскоре наступил летальный исход.

Патологоанатом установил, что на самом деле юноша умер от разрыв аорты в результате накопления жидкости внутри организма. Родные погибшего американца не сомневаются, что их родственник остался бы жив, если бы не халатное отношение со стороны работников тюрьмы. Они уверены, что сделанный в больнице рентген позволил бы предотвратить трагедию.