Перекрытие Северо-Крымского канала обернулось возбуждением дела об экоциде

СК сообщил, что строительство дамбы для перекрытия канала привело к ухудшению экологии.

Следственный комитет РФ назвал блокировку канала экоцидом. В связи с этим ведомство возбудило уголовное дело.

По имеющимся данным, после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находясь на Украине, решили навредить экологии и ухудшить социальную обстановку, перекрыв на полуострове канал. С этой целью они построили дамбу в Херсонской области, которая прекратила подачу воды из Днепра.

Отсутствие необходимого водоснабжения вызывает истощение сельскохозяйственных земель, а также влечет изменение экосистем залива Сиваш.

Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего и выявляют причастных к нему лиц.