Политолог Марков: США не смогли дестабилизировать страны ОДКБ потоком афганских беженцев

Вашингтон планировал добиться дестабилизации обстановки в странах Центральной Азии после провала своей афганской кампании, заявил политолог Сергей Марков.

Генеральный директор ООО "Институт политических исследований" изложил свою точку зрения на политику США в регионе Центральной Азии в ходе дискуссии, проведенной Медиагруппой "Патриот", слова эксперта приводит ФАН.

Марков уверен, что Вашингтон пытался "зажать" РФ беженцами из Афганистана после полного вывода американских войск из этой страны.

"Американцы хотят перенаправить потоки афганских беженцев в Узбекистан, Таджикистан и обещают даже деньги еще и Киргизии, Туркменистану, Казахстану, но после совещаний руководства ОДКБ страны отказались принимать беженцев", — объяснил спикер.

По словам Маркова, США не смогли раскачать обстановку в странах Организации договора коллективной безопасности. Фиаско Вашингтона объясняется оперативной и решительной позицией Москвы относительно доступа лиц с радикальными взглядами в страны СНГ, а также ввиду обоснованных опасений лидеров стран ОДКБ относительно потоков афганских беженцев, резюмировал политолог.