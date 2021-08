Скончался барабанщик культовой рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс​​​​​​​

Барабанщик знаменитой британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни.

Барабащик скончался в лондонской больнице. Причина смерти Чарли Уоттса не сообщается. Близкие музыканта позднее примут решение о времени и месте проведения церемонии прощания, пишет издание Sky News.

Чарли Уоттс пришел в группу The Rolling Stones в 1963 году и с того момента оставался ее бессменным участником. Музыкант внес в развитие коллектива большой вклад. Например, он являлся автором дизайна обложки альбома Between the Buttons.