Вашингтону следовало бы всерьез задуматься о месте Соединенных Штатов Америки в мире, так как их амбициозные планы редко воплощаются в жизнь.

Об этом в своем микроблоге Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который прокомментировал недавнее заявление американского министра энергетики Дженнифер Грэнхолм о том, что США «поставят Россию на место».

О стремлении Вашингтона «поставить Россию на место» Грэнхолм заявила 23 августа, выступая на прошедшей в Киеве «Крымской платформе» — мероприятии, организованном украинскими властями, чтобы обсудить с иностранными политиками методы воздействия на РФ с целью «возвращения» Крыма Украине. Также Грэнхолм добавила, что США поддержат Украину в том, что касается Крыма и Донбасса.

Однако, по словам Алексея Пушкова, глава Минэнерго США слишком «разошлась», обещая «поставить Россию на место». Американские амбиции редко находят воплощение в реальности, отметил сенатор, поэтому Вашингтону лучше подумать о своем месте в мире.

«США то (президента Сирии Башара) Асада, то Иран, то талибов* (членов запрещенной в РФ радикальной группировки) хотели на место поставить, но не сдюжили. Их сами талибы* в неловкое положение поставили», — напомнил Пушков.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам прошедшего на полуострове весной 2014 года всенародного референдума, когда более 96% крымчан высказались именно за этот шаг. Однако Киев отказался признать результаты законного, демократичного волеизъявления жителей Крыма и обвинил Россию в аннексии полуострова. Страны Запада поддержали позицию украинских властей и также отказались признать российскую принадлежность полуострова. Москва тем временем, неоднократно заявляла, что данный вопрос решен окончательно и пересмотру не подлежит.

Накануне проведения «Крымской платформы» глава Минобороны РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие, к участию в котором власти Украины привлекли представителей более 40 стран и международных организаций, «русофобским шабашем».

* «Талибан»1, талибы — радикальная организация, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации