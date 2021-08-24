Путин объяснил, почему Россия не вмешивается в ситуацию в Афганистане

Россия извлекла уроки из участия СССР в Афганской войне и не намерена вмешиваться в ситуацию в республике, однако пристально ее отслеживает, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник Владимир Путин принял участие в заседании партии "Единая Россия", где выступил с заявлениями по ряду актуальных проблем. Без внимания президент не оставил и обострение ситуации в Афганистане, подчеркнув, что некоторые террористические группировки пытаются начать эскалацию в сопредельных с Россией странах, однако Москва намерена усилить работу по обеспечению безопасности по всем линиям.

"Это прямая угроза и нашей стране, нашим союзникам. Так же, как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции — это все угроза для нас", — сообщил Путин.

Он подчеркнул, что Кремль внимательно следит за ситуацией, но не намерен вмешиваться в нее напрямую, поскольку извлек уроки еще из ввода советских войск в Афганистан, и не планирует ввязаться в "войну против всех".