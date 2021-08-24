Экономист Делягин назвал новые выплаты пенсионерам инвестицией в страну

Учреждение новых соцвыплат в России для ряда категорий населения оценил известный публицист Михаил Делягин.

Глава государства Владимир Путин обратился к "Единой России" с предложением о введении единовременных пособий для пенсионеров в 10 тыс. рублей. Об этом пишет NEWS.ru.

Помимо этого, российский президент отметил, что военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов вместе с курсантами военных училищ тоже должны получить единоразовую поддержку, размер которой составит 15 тыс. рублей. С точки зрения лидера страны, перечисленные группы россиян нуждаются в помощи государства больше всего, потому что других источников финансирования у них нет.

Экономист Михаил Делягин полагает, что принимаемая мера по-настоящему важна, так как денежные средства требуются жителям России и они их обязательно потратят внутри страны, что дополнительно простимулирует экономику, оживив бизнес-активность. По прогнозам политика, до 80% средств в будущем вернется в различные бюджеты.

Государственная инициатива представляет собой инвестицию в страну, подчеркивает Делягин. Сейчас россияне рассматривают необходимость покупки продуктов питания и одежды, а также оплаты задолженностей по займам и коммунальным услугам, на что им понадобятся деньги, добавляет публицист.