Гимнастка Арина Аверина получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

На официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что четырехкратная чемпионка по художественной гимнастике Арина Аверина представлена к награде указом президента России от 24 августа 2021 года. Такой чести спортсменка удостоилась за вклад в развитие физической культуры и спорта.

На Олимпийских играх в Токио Арина Аверина заняла четвертое место. Также гимнастка завоевала золотые медали в чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах и взяла два золота в ЧМ в 2017 году.