Поддержка проектов Петербурга со стороны Москвы подтверждает доверие к Беглову

Губернатор Петербурга Александр Беглов имеет авторитет и пользуется доверием у федеральных властей, отмечает политолог Алексей Ломов, комментируя поездку градоначальника в Москву.

На минувшей неделе Беглов посетил столицу с рабочим визитом. Во время совещания правительства России он попросил дать Петербургу инвестиционный кредит в размере 25 млрд рублей под 3,5 % на 15 лет.

Смольный хочет направить эти средства на строительство важных инфраструктурных объектов, в том числе Шкиперской развязки ЗСД и перинатального центра в Калининском районе.

По мнению политолога Ломова, федеральный центр внимательно следит за развитием Петербурга. Город также находится под патронажем президента РФ Владимира Путина.

"Поддержка означает определенный статус доверия федерального центра градоначальнику. [...]Получение дополнительных федеральных кредитов — необходимость в настоящее время, так как в связи с пандемией бюджет города сократился", — поделился он с "Невскими новостями".

При этом не все губернаторы удостаиваются такой степени доверия, как Беглов, заметил эксперт. Он выразил надежду, что проекты Северной столицы, которые поддерживает глава государства, будут реализованы.