Баданин анонсировал создание СМИ после переговоров с представителями Ходорковского

Бывший олигарх Михаил Ходорковский мог стать спонсором издания "Агентство". О создании этого СМИ недавно заявил Роман Баданин. Речь идет о продолжении антироссийской деятельности.

Баданин (физлицо, включенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) ранее был главным редактором издания "Проект"(признано нежелательным в России). Анонсированная им новая структура будет своего рода ребрендингом "Проекта". О специфики главред рассказал журналистам американской газеты The New York Times, сообщал ФАН.

Учитывая направление работы прежней организации, едва ли можно усомниться, что "Агентство" не будет продолжать делать публикации, направленные против России. Ранее журналисты RT выяснили, что Баданин вел переговоры с представителями Михаила Ходорковского, который известен своей ненавистью к РФ и подрывной работе против страны. Не исключено, что стороны могли достигнуть некоего соглашения, что и дало Баданину возможность анонсировать создание "Агентства". Журналисты даже выяснили, через какие структуры беглого олигарха осуществлялось бы финансирование.

Еще одним спонсором могли бы стать западные спецслужбы или американские фонды. ФАН в начале года обнародовал документы, которые подтверждали интерес иностранных агентов к Баданину. Вербовка могла быть осуществлена через возможность обучаться в Стэнфордском университете. Стоит отметить, что престижный вуз нередко становится "кузницей кадров" для АНБ и ЦРУ. В дальнейшем Баданин планировал остаться в США, но попытки провалились. Ему пришлось вернуться в 2018 году. Миллиардер Джордж Сорос, который не жалел деньги на "цветные революции", якобы помог главреду создать "Проект".