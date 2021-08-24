Рар рассказал об опасной тенденции для Запада из-за Афганистана

Коллективному Западу трудно вытерпеть унижение от поражения, которое он понес перед запрещенной в РФ радикальной группировкой «Талибан»1* в Афганистане

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, по словам которого Запад перекладывает ответственность за поражение в Афганистане на отдельных политиков, но при этом продолжает защищать свою идею о необходимости экспортировать западные ценности во все страны мира.

«Встает вопрос о "самоидентичности" старого света, без этой мессианской идеи элиты Запад теряют смысл своего "просвещения", — отмечает немецкий политолог. – (президент США Джо) Байден, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (президент Франции Эммануэль) Макрон не отбросили идею создать альянс "демократий" для "борьбы с диктаторами"».

Запад, по словам Рара, собирается продолжать биться за однополярный мир, чтобы не допустить его многополярности, и выполнить главную задачу – сдержать развитие Китая, России и Ирана. Хотя на самом деле необходимо сотрудничать.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

При этом, отмечает немецкий эксперт, Запад пытается смыть с себя вину за провал действий Североатлантического Альянса в Афганистане, и пытается эвакуировать из захваченной талибами* страны большого числа афганцев. Одновременно с этим на самом Западе назревает новый миграционный кризис.

«Запад укрепляет позиции Пакистана, чтоб ни допустить в регион другие силы. Запад постарается договориться с странами Центральной Азией о их дальнейшем сотрудничестве с НАТО (вопреки России и ОДКБ). Такая логика, к сожалению, набирает силу», — рассуждает Александр Рар.

Подобная недальновидная, упрямая политика продолжает разделять мир. И пока Москва и Пекин идут на сближение с арабским миром, западные страны постепенно теряют ориентиры в мировой политике. Это очень опасные тенденции, заключил немецкий политолог.

* «Талибан» — радикальная организация, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации