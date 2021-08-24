Поргина не исключает инсультов и инфарктов у уволенных Меньшиковым артистов

Заслуженная артистка РФ вдова Андрея Караченцова считает несправедливым массовое увольнение сотрудников из театра.

Людмила Поргина не исключает, что после увольнения из Театра имени Ермоловой у актеров начнутся проблемы со здоровьем. Происходящее в учреждении культуры она назвала "не совсем справедливым".

По мнению советской актрисы, художественный руководитель театра Олег Меньшиков мог занять артистов в каком-нибудь новом спектакле, но вместо этого, он отправил часть коллектива в отставку.

"Мы все одним миром мазаны, это надо понимать. Не стоило так резко увольнять. Он (Олег Меньшиков. — Прим. Ред.) сидит на этом месте столько лет и решил вот сейчас уволить 18 человек. Не одного. А 18! А если у них будут инсульты, инфаркты на нервной почве? Если они начнут голодать?" — возмутилась Поргина в беседе с NEWS.ru.

Ранее пресс-служба театра опубликовала официальный релиз, в котором сообщалось, что под сокращение попали только не задействованные в репертуаре актеры. Среди них, согласно документу, нет заслуженных или народных артистов, как и сотрудников предпенсионного и преклонного возраста.

Комментарий стал ответом на обращение уволенных актеров к президенту. Они просили главу государства разобраться в ситуации, сложившейся в Театре имени Ермоловой.