Напавшие на ребенка-аутиста в Москве подростки хотят избежать наказания

Юноша, устроивший потасовку в московском метро с отцом мальчика-аутиста, хотел избежать наказания и пытался "замять" сложившуюся ситуацию.

Мать мальчика-аутиста, на отца которого набросился подросток за то, что он вступился за сына, хочет добиваться справедливости через суд. Она написала в полицию заявление о произошедшем, сообщил Telegram-канал "Подъем".

Женщина рассказала, что она с сыном и мужем зашли в вагон, после чего там же оказалась другая семья с подростком, потребовавшая, чтобы сидевший ребенок подвинулся и уступил им место. Из-за того, что мальчик страдает аутизмом он отреагировал не сразу. В итоге произошел конфликт с выяснением отношений на кулаках.

После произошедшего юноша спросил родителя ребенка: "Слышь, ты, может, замнем?". Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.