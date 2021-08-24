Путин рассказал, из каких депутатов должна состоять Госдума

Президент России Владимир Путин рассказал, какой он видит Госдуму в будущем. Российский лидер хочет видеть среди депутатов не только опытные, но и новые лица.

Путин на втором этапе съезда "Единой России" рассказал, что в парламенте должны работать грамотные и опытные люди, а также появляться новые лица для сохранения преемственности законодательной деятельности. Российский лидер считает, что новое поколение депутатов должно быть поддержано.

Также президент России рассказал о пособиях для пенсионеров. Каждый гражданин, являющийся пенсионером на 31 августа 2021 года, сможет получить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей уже в сентябре.