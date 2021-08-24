Президент назвал недопустимым давление на россиян в вопросе вакцинации от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым принуждение россиян к вакцинации против коронавируса. Об этом глава государства заявил на съезде партии "Единая Россия".

По его словам, победы над коронавирусом можно добиться только вакцинацией, однако принуждать людей делать прививку недопустимо.

"Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно", — сказал Путин.

Президент призвал вести разъяснительную работу о важности вакцинации. По его словам, власти должны донести до россиян, что препарат действительно работает и снижает риски осложнений.