Минюст: телеканал "Дождь" получил от Евросоюза 130 тыс. евро

Телеканал "Дождь" получал постоянное финансирование из-за рубежа.

Представители Минюста РФ рассказали, какие причины повлекли включение телеканала "Дождь" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в реестр иноагентов. По имеющимся данным, канал получил от ЕС 130 тысяч евро, а также на постоянной основе финансировался из-за рубежа.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева отметила, что Министерство признает ту или иную организацию иноагентом только в том случае, если получит соответствующую информацию от Росфинмониторинга и Роскомнадзора.