Президент России призвал распространить выплату в 15 тысяч рублей на курсантов

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на курсантов военных училищ.

Глава государства выступил с этим призывом на втором этапе съезда "Единой России". Президент считает, что выплату должны получить не только военнослужащие и курсанты, но и сотрудники правоохранительных органов.

"Все равны в данном случае должны быть, как в бане", — отметил Путин.

По словам российского лидера, всем необходимо оказать поддержку в виде единовременной выплаты "вне зависимости от количества звезд на погонах". Президент убежден, что на этот счет не должно быть каких-либо разговоров.