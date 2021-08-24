Обливший Порошенко зеленкой мужчина задержан в Киеве

Украинская полиция задержала в Киеве хулигана, который облил зеленкой бывшего президента страны Порошенко.

Ранее ФАН писал об этом инциденте. Все случилось в центре Киева, в котором сегодня проходят масштабные народные гуляния в честь 30-ой годовщины независимости Украины.

Бывший президент государства прибыл на главную улицу столицы. Неизвестные напали на него возле входа на станцию метро «Крещатик» и облили зеленкой. Порошенко обратился к местным правоохранителям.

В данный момент хулигана задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.