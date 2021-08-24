«Это не про выборы, это про людей»: политолог оценил распоряжение Путина о выплатах пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин во время второй части ХХ съезда партии «Единая Россия» заявил, что работающие и неработающие пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Кроме того, российский лидер предложил выделить средства из федерального бюджета на единовременную надбавку в 15 тысяч рублей для сотрудников правоохранительных органов и курсантов.

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», — сказал президент.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Политикой Сегодня» не склонен увязывать озвученные президентом выплаты с предстоящими выборами в Госдуму. По мнению политолога, Путин последовательно придерживается курса на повышение социального благополучия российских граждан.

«Это не про выборы, это про людей. Людям надо помогать и, в том числе, уязвимым категориям, таким, как пенсионеры или многодетные семьи. А когда все пытаются подвести под выборы, это извините, уже какой-то укростайл, про фестивальную демократию. У нас не так и страна развивается по-другому», — объяснил Мартынов.

kremlin.ru / Администрация президента России

Помимо дополнительных выплат гражданам России президент предложил выделить 45 млрд рублей на программу по расселению жилья, которое признали аварийным на момент 1 января 2021 года.

Кроме того, Путин обратил внимание на животрепещущую проблему лесных пожаров: в сумме регионы получат 24 млрд рублей, чтобы у местных властей появились дополнительные возможности для защиты лесов от огня.

Выборы кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. За место в ГД будут бороться представители таких партий как ЛДПР, КПРФ, «Гражданская платформа», «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая Россия — За правду», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Яблоко», Партия роста, «Новые люди», Российская партия свободы и справедливости, Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива» и «Единая Россия».