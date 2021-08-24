Пенсионеры России получат пособие вне зависимости от своего трудового статуса

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выплата в размере 10 тысяч рублей будет доступна как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Российские власти приняли решение единовременно выплатить пенсионерам 10 тысяч рублей в качестве дополнительной финансовой поддержки. Причиной введения пособия стал незапланированный всплеск инфляции. На выплату смогут претендовать пенсионеры вне зависимости от своего трудового статуса, подчеркнул Владимир Путин.

Начисление единовременной выплаты запланировано на сентябрь. Власти подчеркнули, что данное пособие запрещено использовать для оплаты штрафов и иных задолженностей. По мнению экономистов, введение выплаты — правильный шаг со стороны государства.