Талибы сообщили о намерении запретить эвакуацию иностранцев из Афганистана

Операции по эвакуации из Афганистана должны завершиться 1 сентября. Об этом заявили представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России).

Официальный представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид также отметил, что сторонники движения перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и сейчас пускают туда только иностранцев.

"То, что мы наблюдаем в аэропорту Кабула, является мучительным (зрелищем. — Прим. ред.), и американцам не следует призывать афганцев покинуть страну", — указал Муджахид в ходе пресс-конференции в Кабуле.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода контингента войск США из республики. Движение "Талибан" 15 августа вошло в Кабул. После этого люди стали массово покидать страну через столичный аэропорт.