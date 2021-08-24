Школы Ставрополья могут включить в федеральную программу капремонта

Ставропольский край намерен войти в новую федеральную программу капитального ремонта школ, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Глава Ставрополья стал участником семинара-совещания по подготовке к заседанию Президиума Государственного Совета России. Владимиров попросил министра просвещения России Сергея Кравцова поддержать участие края в госпрограмме. Для капитального ремонта школ региону потребуется 4 млрд рублей, отметил губернатор.

"Будем работать, чтобы все ставропольские дети учились и получали новые знания в достойных условиях", — подчеркнул Владимиров.

Важность федеральной программы капитального ремонта школ объяснил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такая мера позволит сделать обучение детей более комфортным. Власти Подмосковья также рассчитывают на поддержку, передает телеканал "360".