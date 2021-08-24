Шейнин озвучил волнующий миллионы россиян вопрос об Афганистане

Телеведущий Первого телеканала Артем Шейнин, служивший в 1980-х годах в Афганистане, вернулся в эфир политического ток-шоу «Время покажет» после летнего отпуска и задал вопрос, который волнует миллионы россиян.

Как сообщает информационное агентство «Экономика сегодня», Артем Шейнин прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, который на саммите ОДКБ исключил возможность отправки военного контингента РФ в Афганистан. По словам телеведущего, возникновение в российском обществе вопросов в связи с российской ситуацией, объясняется недавним болезненным историческим опытом.

«Когда общество задает эти вопросы, оно не очень вникает в ситуацию в Афганистане, мировые и внутренние расклады. У нас есть некая историческая, психологическая травма. Сегодня меня вез таксист. Спрашивает: "Артем Григорьевич, мы в очередной раз будем – или не будем?" Я говорю: "А вам-то почему это интересно?" Он отвечает: "У меня два пацана растут". Имеют ли эти вопросы отношение к реальности?», — рассказал ведущий ток-шоу.

В ответ один из гостей студии Владислав Шурыгин заявил, что, по его мнению, возможность отправки российских военных в Афганистан полностью исключена.

facebook.com / Влад Шурыгин

Как напомнил военный эксперт, в поздний советский период десятилетние пребывание войск СССР в Афганистане было вызвано глобальным противостоянием Москвы и Вашингтона, но с тех пор ситуация изменилась.

Американцам, которые увязли в Афганистане на долгие 20 лет, не удалось втянуть Россию в новое противостояние. Москва вместо этого намерена сосредоточить усилия на оказании помощи союзникам в Средней Азии, которые в нынешней ситуации опасаются афганской угрозы.

Новейшие системы вооружений и современные возможности российской армии, по словам Шурыгина, позволяют Москве решать вопросы без ввода войск, тем более, что сам Афганистан призовет ко иностранному военному вмешательству (не обязательно российскому) лишь в том случае, если там возникнет явная террористическая угроза, которая будет грозить выйти за пределы этой страны. Но, если существующие проблемы будут оставаться для Афганистана внутренними, иностранные военные контингенты там не появятся еще очень долго, уверен эксперт.

«Я считаю, что в ближайшие лет пять ни один иностранный солдат не ступит на территорию Афганистана, потому что всем сейчас все понятно», – добавил Шурыгин.

Global Look Press / Str

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан»1* Запрещенное в России), вошло в Кабул объявило о захвате всей территории Афганистана. При этом уходящие в спешке из этой страны американские военные, а также разбежавшаяся афганская армия, которую вооружали и готовили США, оставили талибам* большое количество оружия и военной техники. По мнению ряда военных экспертов, это могло стать результатам хитрого плана Вашингтона, который, возможно, заключил с талибами* сделку.

«Талибан», талибы – радикальная террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации решением верховного суда, и ее участники.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации