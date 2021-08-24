Владимир Путин начал выступление на втором съезде партии "Единая Россия"

Второй этап съезда партии "Единая Россия" стартовал в Москве. На заседании будет принята народная программа политического объединения.

Президент РФ Владимир Путин начал выступление на съезде. Трансляцию ведет Федеральное агентство новостей.

Помимо главы государства, в мероприятии также примут участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета фракции Андрей Турчак и министр обороны Сергей Шойгу.

В качестве основного заявлен вопрос программы "Единой России", с которой объединение пойдет на думские выборы. Первый этап партийного съезда состоялся 19 июня. Тогда была определена пятерка лидеров ЕР на выборах депутатов в Госдуму. Список возглавил Сергей Шойгу.